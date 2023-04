https://fr.sputniknews.africa/20230420/des-momies-degypte-livrent-leurs-secrets-sur-les-maladies-infantiles-de-lepoque-1058718211.html

Des momies d'Égypte livrent leurs secrets sur les maladies infantiles de l'époque

Un groupe international de scientifiques a étudié les restes d'enfants momifiés dans des tombes égyptiennes. L'analyse a montré que l'anémie était fréquente... 20.04.2023, Sputnik Afrique

Une équipe de paléopathologistes et d'experts médicaux d'Allemagne, des États-Unis et d'Italie a découvert que les enfants égyptiens momifiés dans l’Antiquité souffraient souvent d'anémie. Cette découverte est rapportée dans une étude publiée dans la revue scientifique International Journal of Osteoarchaeology.Selon le rapport, les chercheurs ont étudié les restes de 21 personnes de 1 à 14 ans à l’aide de la tomodensitométrie. Cette méthode a permis d’analyser le squelette sans sortir le corps de son enveloppe.Ainsi, les scientifiques ont trouvé des traces d’élargissement pathologique de la voûte du crâne chez sept enfants. Un fait qui est généralement associé à l'anémie, précise le rapport.Un des facteurs de la mortCependant, selon la source, le scanner ne permet pas de dire si cette maladie a causé la mort des enfants, dont les corps ont été étudiés. Toutefois, l'équipe de spécialistes suggère que l'affection pourrait au moins avoir été un facteur.Les scientifiques ont aussi constaté que l’un des enfants avait été atteint de thalassémie au cours de sa vie. Dans ce cas, l'hémoglobine se forme en quantité insuffisante dans l'organisme. Le bébé a vécu moins d'un an, et souffrait probablement des symptômes de la maladie.

