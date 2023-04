https://fr.sputniknews.africa/20230406/des-momies-aident-a-percer-des-secrets-du-monde-antique-1058425667.html

Des momies aident à percer des secrets du monde antique

Grâce à des tablettes en bois accrochées à des momies, une équipe de scientifiques a reconstitué le climat du monde antique. 06.04.2023, Sputnik Afrique

Des chercheurs de Suisse et des États-Unis ont réussi à partiellement reconstituer le climat du monde antique en analysant des tablettes de bois qui, à l’époque romaine, étaient fixées sur les corps des défunts avant qu’ils soient remis à l’embaumeur, écrit Phys.org.Les objets en question contiennent plus d'informations que simplement des noms, expliquent les auteurs de l’étude.Les anneaux visibles sur le bois de ces tablettes ont attiré l’attention des scientifiques. Chacun d’eux correspond à une année et, de par leur forme, on peut juger du temps qu’il faisait à l’époque. Par exemple, des anneaux étroits indiqueraient un climat plus sec.Quelques morceaux de bois n’auraient pas suffi pour se faire une idée du climat dans l'Antiquité. Mais le grand nombre de tablettes sur des momies retrouvées sur différents sites permet de s’en approcher.La nouvelle étude a pris en compte 300 exemplaires et a trouvé des correspondances dans la séquence des anneaux. Ainsi, les scientifiques ont pu obtenir une première idée de ce qu'était le climat en Méditerranée orientale, sur le territoire de l’actuel Liban, des îles grecques et de l'embouchure du Nil. C'est dans ces lieux que les arbres à partir desquels les échantillons analysés ont été créés ont poussé.Mais le moment exact de tel ou tel événement climatique n'a pas encore pu être établie à partir des tablettes sur les momies. Les archéologues peuvent en conséquence avoir recours à des datations au radiocarbone.Un pas en avant pour comprendre l’histoire du mondeTout au long de l’histoire, le climat de la Terre a subi des fluctuations naturelles. Celles-ci auraient suffi à faire et défaire des empires.Par exemple, selon des études récentes, ces changements climatiques auraient contribué d’abord à l’avènement de l’Empire romain puis à sa chute.

