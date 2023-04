https://fr.sputniknews.africa/20230419/le-premier-vehicule-blinde-fabrique-au-maroc-sera-bientot-presente-au-monde-1058700451.html

Le premier véhicule blindé fabriqué au Maroc sera bientôt présenté au monde

Portant le nom de "Lion africain ", le premier véhicule blindé entièrement marocain sera bientôt dévoilé dans la ville de Tanger lors d’un rendez-vous... 19.04.2023, Sputnik Afrique

Le premier véhicule militaire fabriqué au Maroc sera bientôt présenté au monde. Il apparaîtra lors de la 5e édition des Journées de rencontre de l’industrie, prévue les 28 et 29 avril à Tanger, a annoncé le fabricant FAR Group AFRICA, un consortium américain qui a lancé récemment une filiale marocaine basée à Tanger.L’événement portera sur le thème de «l’investissement industriel, moteur de la croissance économique et de l’emploi». Il s’agit d’une étape importante dans le développement industriel du Maroc.Selon le fabricant, ce véhicule blindé est baptisé «Lion africain». Cependant, les détails officiels de l’engin ne sont pas encore connus.D’après le média Hespress, certaines sources indiquent qu’il s’agirait d’un camion multimissions, un MMV 4×4, destiné aux forces armées.

