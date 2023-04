https://fr.sputniknews.africa/20230419/la-russie-lance-le-prix-international-de-la-paix-leon-tolstoi-1058710783.html

La Russie lance le prix international de la paix Léon Tolstoï

La Russie lance le prix international de la paix Léon Tolstoï

La Fondation du Prix international de la paix Léon Tolstoï a commencé à accepter les propositions de candidats pour cette récompense qui sera décernée tous les... 19.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-19T10:03+0200

2023-04-19T10:03+0200

2023-04-19T18:14+0200

russie

prix

léon tolstoï

paix

concours

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102880/16/1028801619_0:0:2515:1415_1920x0_80_0_0_522c38db75baf9b08c3eea25c3c3de69.jpg

Le conseil de tutelle de la Fondation du Prix international de la paix Léon Tolstoï a décidé le 11 avril d’accepter du 12 avril au 12 juin les propositions de candidatures.Le prix sera décerné tous les ans à partir de cette année.Nommé d'après le grand écrivain humaniste russe, il récompensera des réalisations exceptionnelles dans des activités visant à promouvoir une sécurité universelle et égale sur la base de la primauté du droit international, à prévenir une catastrophe nucléaire, à construire un monde multipolaire et non violent, ainsi que d’autres réalisations importantes visant à renforcer la compréhension mutuelle, la confiance, la paix et la coopération entre les peuples.Le prix sera éligible individuellement, ainsi qu'en groupe. Les fondations, organisations et mouvements nationaux et internationaux, les centres scientifiques et de recherche et les établissements d'enseignement peuvent envoyer leurs propositions concernant les candidats.Les lauréats recevront un diplôme, une médaille d'or à l'effigie de Léon Tolstoï et une récompense financière.Les lauréats seront sélectionnés par un jury international composé de personnalités bien connues, d'hommes politiques, d'écrivains, de représentants de la culture, de la science et des affaires de Russie et des pays d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et d'Europe.Les fonds pour le Prix et son organisation proviennent de contributions et de dons.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, prix, léon tolstoï, paix, concours, international