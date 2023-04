https://fr.sputniknews.africa/20230419/la-chine-pourrait-bientot-deployer-des-drones-espions-supersoniques-selon-le-wp-1058703520.html

La Chine pourrait bientôt déployer des drones-espions supersoniques, selon le WP

2023-04-19T14:30+0200

L’armée chinoise pourrait se doter dans un avenir proche de drones-espions capables de se déplacer à une vitesse supersonique, selon des données militaires américaines ayant fuité et obtenues par le Washington Post.Ce papier secret de la National Geospatial-Intelligence Agency révèle des images satellites datées du 9 août dernierqui montrent deux drones de reconnaissance propulsés par fusée WZ-8 sur une base aérienne dans l'est de la Chine.Ces aéronefs peuvent voler à une altitude de plus de 30 kilomètres, à une vitesse dépassant trois fois celle du son, indique le document. Cependant, on ignore la manière dont il est propulsé, mais "les caractéristiques du moteur sont principalement associées au carburant de fusée".Selon le quotidien américain, ce système de surveillance de pointe permettrait à la Chine de recueillir des données cartographiques en temps réel pour actualiser sa stratégie ou effectuer des frappes de missiles. En plus de cela, cette avancée technologique pourrait l’aider à cibler les navires de guerre américains autour de Taïwan et les bases militaires de la région.Par ailleurs, l’armée chinoise a "presque certainement" établi une première unité de ce type de drones, qui relève de l'Eastern Theatre Command, branche chargée de faire respecter les revendications de souveraineté de Pékin sur Taïwan, indique une évaluation de l’instance américaine et diffusée sur le réseau social Discord.Fuite massiveDes dizaines de photos de documents classifiés américains ont été relayées sur Twitter, Telegram ou Discord ces derniers jours, certains ayant circulé sur Internet pendant des semaines ou des mois, avant d’attirer l’attention de la presse.Les autorités américaines enquêtent sur la fuite, mais n’ont pas publiquement confirmé l’authenticité des documents publiés en ligne.Beaucoup concernent les hostilités en Ukraine, dont les estimations des pertes, des capacités des défenses antiaériennes de l’Ukraine, des scénarios du conflit, des situations sur des fronts spécifiques. Des documents semblent aussi indiquer que les États-Unis espionnent certains de leurs alliés.Moscou n'exclut pas qu'il y ait eu un acte délibéré de désinformation.

