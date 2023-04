https://fr.sputniknews.africa/20230418/sortir-du-franc-cfa-outre-la-politique-il-faut-une-preparation-technique-souligne-une-experte-1058689763.html

Sortir du Franc CFA: Outre la politique, il faut une préparation technique, souligne une experte

"Il n’y a aucune raison pour que les pays africains continuent à subir la camisole de force du Franc CFA ou de son probable avatar l’Eco", affirme à L’Afrique... 18.04.2023, Sputnik Afrique

Sortir du Franc CFA: Outre la politique, il faut une préparation technique, souligne une experte «Il n’y a aucune raison pour que les pays africains continuent à subir la camisole de force du Franc CFA ou de son probable avatar l’Eco», affirme à L’Afrique en marche Nicole Ngo Banolok R, ex-PDG d’une banque panafricaine. Elle analyse également le fonctionnement et la résilience du système bancaire africain dans le contexte mondial actuel.

"Après la crise financière de 2007-2008, les autorités africaines ont renforcé leur contrôle sur les banques", rappelle à Radio Sputnik Afrique Nicole Ngo Banolok R, directrice générale de Green Money Consulting au Cameroun, ex-PDG d’une banque panafricaine.À ce jour, les États d’Afrique souffrent du manque d’infrastructures de base, de systèmes de santé viables et de systèmes d’éducation et de recherche scientifique et technologique performants. Pour qu’il y ait un développement de l’agriculture et de l’industrie, le continent a besoin de beaucoup d’eau et d’énergie, et en urgence.Ceci, selon elle, met les économies africaines "à la merci des banques internationales qui elles seules disposent de ce genre de fonds. Mais malheureusement, ces banques préfèrent pour une grande partie de leurs activités en Afrique financer la consommation plutôt que la production".Le Franc CFA (pour Colonies françaises d’Afrique) a été créé par le général de Gaulle le 26 décembre 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour remplacer cette monnaie considérée par beaucoup comme un outil des colonisateurs qui empêche encore le développement de l’Afrique, les États ouest-africains ont mis sur pied l’idée de la création d’une nouvelle monnaie, l’Eco. Étant donné que le Franc CFA est toujours adossé avec une valeur fixe à l’euro, ce n’est pas seulement la France qui profite du pillage de l’Afrique, mais toute l’Union européenne. La chute de l’euro dans le sillage de la crise ukrainienne a non seulement eu des répercussions inflationnistes graves sur les économies de la zone CFA, mais a même fait exploser les dettes libellées en dollars de ces pays."Il n’y a aucune raison pour que les pays africains continuent à subir la camisole de force du Franc CFA ou de son probable avatar l’Eco, dont rien n’a changé dans le fond par rapport au Franc CFA", affirme l’interlocutrice de L’Afrique en marche, rappelant que ce système "est pour beaucoup responsable du sous-développement de l’Afrique et du pillage de ses ressources". Ainsi, pour elle, "il est impératif d’en sortir au profit d’un panier de devises, notamment celles des pays des BRICS, mais avec des pas sûrs et bien calculés afin d’éviter toutes conséquences fâcheuses pour les économies africaines".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

