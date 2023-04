https://fr.sputniknews.africa/20230418/nous-ne-vaincrons-pas-la-chine-constate-un-depute-us-1058691767.html

"Nous ne vaincrons pas la Chine", constate un député US

"Nous ne vaincrons pas la Chine", constate un député US

La Chine et les États-Unis seront "les principales puissances mondiales à long terme", et il faut que Washington s’apprenne à coexister en paix avec Pékin... 18.04.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis ne vaincront pas la Chine, c’est pourquoi Washington et Pékin doivent coexister en paix, a déclaré Adam Smith, membre démocrate de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis.Le problème taïwanaisLa situation autour de Taïwan s'est considérablement aggravée après une visite sur l'île en août dernier de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. La Chine, qui considère l'île comme l'une de ses provinces, a condamné la visite de Mme Pelosi, y voyant un soutien américain à Taibei, et a organisé des exercices militaires à grande échelle autour de l’île.Plus tôt en avril, les autorités chinoises ont décrété des sanctions à l'encontre de l’Institut Hudson et de la Bibliothèque Ronald-Reagan, aux États-Unis, en raison de leur soutien à Taïwan.

