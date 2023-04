https://fr.sputniknews.africa/20230418/les-brics-semeront-loccident-dans-leur-croissance-economique-indique-bloomberg-1058684661.html

Les BRICS sèmeront l’Occident dans leur croissance économique, indique Bloomberg

Les BRICS sèmeront l’Occident dans leur croissance économique, indique Bloomberg

Après avoir pour la première fois devancé la contribution économique du G7 en 2020, le groupe des BRICS va continuer sur sa lancée. Vers 2028, sa part dans la... 18.04.2023, Sputnik Afrique

La contribution des BRICS à la croissance économique dans les années à venir dépassera celle des pays du G7, a calculé l’agence Bloomberg en se basant sur les données du Fonds monétaire international (FMI). Son pronostic de la croissance économique pour les cinq prochaines années est "le plus faible" depuis 1990, souligne l’agence.Un peu de chiffresC’est la Chine qui aura la principale part dans cette croissance mondiale. Dans les années 2023-2028, elle sera de 22,6% du total mondial. Ensuite arrive l’Inde, dont l’indice sera de 12,9%.Il est attendu qu’en 2023, les BRICS affichent une croissance de 32,1%, contre celle de 29,9% des pays du G7. D'ici 2028, les chiffres devraient atteindre 33,6% et 27,8% respectivement.Au total, 75% de la croissance mondiale des cinq prochaines années devrait être concentrée dans 20 pays et plus de la moitié sera répartie entre la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Indonésie. Alors que les pays du G7 représenteront une plus petite part, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la France figurent parmi les 10 principaux contributeurs.Bloomberg a appuyé ses données par un diagramme selon lequel le groupe comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud a commencé à dépasser le G7 en termes de croissance économique dès 2020.

