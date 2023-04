https://fr.sputniknews.africa/20230418/les-brics-peuvent-accompagner-le-developpement-des-pays-du-sud-selon-un-responsable-centrafricain-1058691885.html

Les BRICS peuvent "accompagner le développement des pays du Sud", selon un responsable centrafricain

L’établissement d’un siège des BRICS à Bangui est vu d’un bon œil par la République centrafricaine, qui espère y trouver des opportunités pour son... 18.04.2023, Sputnik Afrique

La République centrafricaine continue de suivre avec attention les travaux des BRICS. Alors que le groupe des cinq (Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud) a décidé d’ouvrir un siège à Bangui, le pays compte créer un "environnement favorable à la mise en œuvre de ce projet", a déclaré à Sputnik Alfred Taïnga Poloko, président du Conseil économique et social de la RCA.Le responsable imagine les BRICS comme un futur acteur économique majeur, capable de soutenir le développement des pays africains comme la RCA.La Nouvelle Banque de développement des BRICS, établissement financier dévolu aux projets du groupe et cherchant à faire contrepoids au FMI, pourrait également ouvrir une filiale à Bangui prochainement.Partenariat avec MoscouAlfred Taïnga Poloko est également revenu sur sa visite en Russie, durant lequel a été signée une convention entre la Chambre civique russe et le Conseil économique et social, "l'institution sœur" en RCA.Une étape de plus pour renforcer le partenariat russo-centrafricain, alors que les Présidents Vladimir Poutine et Faustin-Archange Touadéra ont à plusieurs reprises fait part de leur volonté d’approfondir les liens entre les deux pays.La Russie apporte notamment un soutien militaire aux forces centrafricaines dans leur lutte contre les groupes armés, grâce à un important réseau d’instructeurs, qui devrait continuer de croître. En matière de santé, Moscou avait également appuyé Bangui en fournissant des vaccins durant la pandémie de Covid-19 comme l’avait récemment rappelé le ministre centrafricain de la Santé publique.Fin mars, Simplice Sarandji, président du Parlement, avait résumé ce partenariat en déclarant que Moscou était une "locomotive du développement de l'Afrique" et de son pays.

