Comment la Banque mondiale a "puni" la RCA pour sa coopération avec Moscou

Comment la Banque mondiale a "puni" la RCA pour sa coopération avec Moscou

Malgré les pressions des institutions internationales, la République centrafricaine ne compte pas renoncer à ses liens avec la Russie, a assuré le président de... 18.04.2023, Sputnik Afrique

La République centrafricaine a été privée du soutien de la Banque mondiale en raison de forts liens d’amitiés entre Bangui et Moscou, a déclaré le président du Conseil économique et social de la RCA, Alfred Taïnga Poloko.Selon lui, le choix en faveur de la Russie a coûté à la RCA d'importants montants d'aide économique. Désormais, ni le Fonds monétaire international ni la Banque mondiale n’apportent plus d’assistance à Bangui, a fait savoir M.Poloko lors d'une table ronde consacrée à la coopération entre les institutions publiques russes et centrafricaines, organisée par la Chambre civique de Russie.Il a tenu pourtant à préciser que ce choix ne se discute pas. Les deux parties doivent maintenant faire tout ce qui est nécessaire pour renforcer la coopération et travailler au bénéfice du peuple, a souligné le responsable.Auparavant, le Premier ministre centrafricain Felix Molua avait déclaré que le Fonds monétaire international (FMI) avait retiré son soutien économique à son pays en raison de la coopération de Bangui avec Moscou.Fin décembre dernier, un militaire centrafricain a admis auprès de Sputnik que l’armée de la RCA était parvenue à libérer la plupart du territoire national des djihadistes grâce à l’appui "de nos amis russes, qui se sont investis avec abnégation aux côtés des FACA (forces armées centrafricaines)".

2023

