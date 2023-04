https://fr.sputniknews.africa/20230418/cinq-banques-maghrebines-au-top-50-de-forbes-pour-le-monde-arabe-1058687631.html

Cinq banques maghrébines au top 50 de Forbes pour le monde arabe

Cinq banques maghrébines au top 50 de Forbes pour le monde arabe

Dominé par des établissements saoudites et émiratis, le classement Forbes des 50 plus grosses banques du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord comprend également... 18.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-18T16:43+0200

2023-04-18T16:43+0200

2023-04-18T16:43+0200

international

afrique

moyen-orient

forbes

classement

banques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/03/1044369816_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_954a09067061d2d59967d3873fa29d6f.jpg

Forbes Middle East a publié sa liste des 50 plus grandes banques du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord au 28 février 2023 selon la valeur de marché de leurs actifs.La Al-Rajhi Bank et la Saudi National Bank, toutes deux saoudiennes, sont les deux premières banques de ce classement des 50 Most Valuable Banks, avec des valeurs respectivement de 75 et 56,4 milliards de dollars.La Qatar National Bank s’est classée troisième à 42,8 milliards de dollars.La First Abu Dhabi Bank (42,4 milliards de dollars) et la Kuwait Finance House (37,5 milliards) font également partie du top 5 de Forbes.Le classement est dominé par des banques saoudiennes et émiraties (10 pour chacun, soit 40%).Afrique du NordL’Afrique du Nord est représentée par six banques: une égyptienne, une tunisienne et quatre marocaines.La mieux placée d’entre elles est l’Attijariwafa bank, une institution financière marocaine (18e rang, 8,7 milliards de dollars).Une autre banque marocaine, la Banque centrale populaire (BCP Group) s’est classée 24e avec 4,7 milliards de dollars.Deux autres banques du Royaume, Bank of Africa et CIH Bank, sont respectivement 32e et 49e (3,4 milliards et 954 millions de dollars).La banque égyptienne Commercial International Bank s’est classée 23e avec 5,2 milliards de dollars de valeur marchande.La Banque internationale arabe de Tunisie occupe la 48e position avec un milliard de dollars.

afrique

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, moyen-orient, forbes, classement, banques