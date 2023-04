https://fr.sputniknews.africa/20230417/lotan-se-prepare-au-combat-a-ses-frontieres-selon-le-new-york-times-1058672744.html

L’Otan se prépare au combat à ses frontières, selon le New York Times

2023-04-17T19:49+0200

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101509/64/1015096477_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_48d9a9b63169219f4cd3a2a6a4cb19e0.jpg

Le conflit en Ukraine amène l’Otan à armer de plus en plus ouvertement sa frontière est, écrit le New York Times. L’Alliance atlantique est en train de changer sa stratégie envers la Russie, passant d’une dissuasion par représailles à une dissuasion par déni, selon le quotidien américain.En d’autres termes, l’Otan ne cherchera plus à seulement à mobiliser ses troupes si l’un de ses membres est attaqué, mais veut prendre les devants en massant des troupes le long de sa frontière avec la Russie.L’opération est en outre psychologique, puisqu’il ne s’agit pas seulement d’augmenter les effectifs aux frontières, mais aussi de les rendre plus visibles. L’Otan a ainsi renforcé ses groupements tactiques dans huit pays formant sa frontière orientale avec la Russie ces derniers mois.Le retour des Américains en EuropeCe réarmement massif de l’Otan aux frontières russes signe aussi le retour en force des États-Unis sur le continent européen, note le quotidien américain. Le commandant suprême des forces alliées en Europe est désormais Christopher G. Cavoli, qui commande également les forces américaines sur le Vieux continent, note ainsi le New York Times.Le scénario d’une escalade entre l’Otan et la Russie a été évoqué à maintes reprises ces derniers mois. Le Premier ministre polonais avait par exemple récemment affirmé que Moscou serait rapidement vaincu si un tel conflit advenait. Il s’était fait reprendre de volée par l’ancien Président russe Dmitri Medvedev, qui avait affirmé que la Pologne serait la première à disparaître dans pareil cas.La Finlande a également remis une pièce dans le jukebox, en devenant membre à part entière de l’Otan début avril. Moscou a protesté, y voyant une nouvelle atteinte à la sécurité de la Russie.

