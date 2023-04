https://fr.sputniknews.africa/20230417/il-jette-sa-fortune-familiale-depuis-sa-voiture-pour-partager-son-argent-avec-ses-concitoyens--1058668506.html

Il jette sa fortune familiale depuis sa voiture… pour partager son argent avec ses concitoyens

Il jette sa fortune familiale depuis sa voiture… pour partager son argent avec ses concitoyens

Dans l’État américain de l’Oregon (nord-ouest des États-Unis), un homme a jeté environ 200.000 dollars de sa voiture lancée à grande vitesse. L’argent a été... 17.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-17T16:57+0200

2023-04-17T16:57+0200

2023-04-17T16:57+0200

états-unis

oregon

comptes bancaires

dollar us

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104267/47/1042674721_0:77:3077:1808_1920x0_80_0_0_45055c23aaf8100f443ae8a48d8f14b0.jpg

Le chaos a régné sur une autoroute de l'Oregon (nord-ouest des États-Unis) mercredi 12 avril au soir après qu’une pluie de billets de banque s’est répandue sur la chaussée, rapporte ABC7.Une âme généreuse qui circulait à grande vitesse sur l'Interstate 5 à hauteur de la ville d’Eugene a jeté environ 200.000 dollars en espèces depuis sa voiture.L’argent appartenait à cet homme et à sa famille. La police a fait savoir que Colin Davis McCarthy, 38 ans, avait vidé le compte bancaire partagé de sa famille et a voulu partager son argent avec ses concitoyens.Même le lendemain, le 13 avril, les gens s’arrêtaient dans l’espoir de trouver un billet égaré bien que la police de l’État de l’Oregon ait déclaré que tout était parti.Rien à faire pour la familleLa police a annoncé qu'il n'y avait malheureusement pas grand-chose à faire pour la famille, car le compte était partagé.La famille a demandé que, même si les chances sont minces, quiconque ayant trouvé l'argent veuille bien le rendre à la police de l'État de l'Oregon, car il lui est indispensable.La police a déclaré que l'homme leur avait dit qu'il allait bien et qu'il voulait partager son argent avec d'autres.

états-unis

oregon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, oregon, comptes bancaires, dollar us