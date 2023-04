https://fr.sputniknews.africa/20230412/une-paire-de-baskets-de-michael-jordan-vendue-pour-un-montant-record-de-22-millions-de-dollars-1058519996.html

Une paire de baskets de Michael Jordan vendue pour un montant record de 2,2 millions de dollars

2023-04-12T09:21+0200

Les Air Jordan 13, que la star des Bulls portait lors du deuxième match de la finale de la NBA en 1998 contre les Utah Jazz, se sont vendues au prix le plus élevé publiquement enregistré pour une paire de baskets, selon Sotheby's.Les Air Jordan 13 ont été lancées en mai 1998.Après avoir perdu lors du 1er match de la finale de la NBA cette année-là, Jordan a porté les désormais célèbres baskets dans la seconde moitié du deuxième match et a aidé les Bulls à battre les Utah Jazz au Delta Center en marquant 37 points.Après le match, il a donné les baskets à un ramasseur de balles qui s'occupait du vestiaire des visiteurs et les a signés en remerciement pour ses services, selon Sotheby's.Jordan et les Bulls ont remporté leur sixième titre NBA peu de temps après. La dernière saison de Jordan avec les Bulls était connue sous le nom de "Last Dance".

