Combien d’argent les Algériens dépensent-ils lors du Ramadan? Cette réponse qui fait le buzz

Des Algériens ont calculé leurs dépenses durant le Ramadan et il s'est avéré que ce mois est lié à de forts gaspillages, selon certains.

Le mois de Ramadan se terminant dans quelques jours, il a été conjugué pour plusieurs Algériens à des dépenses considérables. Au micro de Dz News, les citoyens algériens se sont livrés sur leurs courses pendant les dix premiers jours du mois sacré.Un Algérien a déploré la cherté des prix et "trop de gaspillage" tout en conseillant de ne pas se priver de tout, mais de bien gérer ses achats. Ce, alors que les réponses ont varié entre 20.000 et 70.000 dinars."100 millions, ce n’est pas de l’argent"Une confidence auprès de DzairTV en a choqué plusieurs. Un homme a affirmé avoir dépensé 100 millions de centimes, soit 1 million de dinars, ce qui équivaut à plus de 7.300 dollars américains. Ce, alors que le SMIC en Algérie est de 20.000 dinars.Ses déclarations ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, son interview ayant été visionnée des dizaines de milliers de fois, provoquant de nombreux commentaires.

