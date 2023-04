https://fr.sputniknews.africa/20230417/afrique-numerique-vers-une-collaboration-plus-poussee-avec-la-russie-un-geant-dans-le-domaine-1058671076.html

Afrique numérique: vers "une collaboration plus poussée" avec la Russie, "un géant dans le domaine"

Moscou a accueilli le forum Russie-Afrique sur les technologies de l’information. Les participants ont pu échanger sur leurs besoins dans ce secteur. Une... 17.04.2023, Sputnik Afrique

Afrique numérique: vers «une collaboration plus poussée» avec la Russie, «un géant dans le domaine» Moscou a accueilli le forum Russie-Afrique sur les technologies de l’information. Les participants ont pu échanger sur leurs besoins dans ce secteur. Une aubaine pour Dakar qui a mis en place le plan Sénégal Numérique 2025. Pour Sputnik Afrique, Ndiaga Beye, premier conseiller de l’ambassade sénégalaise, livre ses impressions.

"L’expertise russe est reconnue de tous. La Russie est un géant dans le domaine de la digitalisation. J’ai suivi la présentation du représentant de la ville de Moscou, j’ai été impressionné par ce que j’ai vu", déclare M.BeyeRetrouvez également dans ce numéro:- Joao Federico Gomes de Barros, président du Conseil d’administration de l’Autorité de régulation nationale de la Guinée-Bissau, Wack Ndiaye, directeur technique de Sénégal Numérique, Kheswar Jankee, ambassadeur de la République de l’île Maurice à Moscou et Lofti El-Ouar, responsable commercial de Deep Tech Solutions, sur le forum Russie-Afrique sur les technologies de l’information- Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali, sur les récentes critiques françaises concernant la coopération militaire entre Bamako et Moscou.- Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, sur la candidature de la Tunisie aux BRICS.- Maram Kaïré, directeur de la nouvelle Agence sénégalaise d’études spatiales sur les défis en matière de souveraineté spatiale pour le continent africain.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Une université zimbabwéenne proposera des cours de russe- L’Afrique du Sud envisage de quitter la Cour pénale internationalePour en savoir plus, écoutez notre podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

