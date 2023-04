https://fr.sputniknews.africa/20230416/le-top-des-pays-africains-ou-la-vie-est-la-plus-chere---1058643553.html

Le top des pays africains où la vie est la plus chère

Le Sénégal, la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie sont en tête du classement de Numbeo recensant les pays africains où la vie est la plus chère en 2023. Cet indice... 16.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-16T14:09+0200

La plus grande base de données mondiale, Numbeo, a publié le top 10 des pays d’Afrique où l’indice du coût de la vie est le plus élevé. Selon ce classement, la vie est la plus chère en 2023au Sénégal, où l’indice du coût de la vie est de 46,6 face à un pouvoir d’achat de 21,7.Ensuite, arrivent la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et l’île Maurice, où l’indice dépasse légèrement 42. La cinquième position est occupée par le Zimbabwe.L’indice du coût de la vie rend compte des prix des biens de consommation, comme les services publics, la restauration, etc.À son niveau, contribuent plusieurs facteurs, comme la politique économique, l’inflation, ainsi que le coût des biens et des services de base, indique Business Insider.

