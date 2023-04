https://fr.sputniknews.africa/20230416/-lordre-dirige-par-les-americains-depuis-1945-seffondre-admet-the-economist-1058650969.html

"L'ordre dirigé par les Américains depuis 1945 s'effondre", admet The Economist

"L'ordre dirigé par les Américains depuis 1945 s'effondre", admet The Economist

Le fameux magazine The Economist a consacré sa Une à la fin de l’hégémonie occidentale, mettant en lumière l’émergence d’un monde multipolaire. 16.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-16T21:06+0200

2023-04-16T21:06+0200

2023-04-16T21:06+0200

international

états-unis

monde multipolaire

multipolaire

pays émergents

the economist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/07/11/1044119377_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_78182d68ed906514bb85a89c8531c750.jpg

Une couverture qui en dit long. The Economist, célèbre hebdomadaire britannique, a consacré son dernier numéro à l’apparition d’un monde multipolaire. Le magazine a choisi de titrer sur le déclin du bloc occidental avec angoisse: "Comment survivre à la scission d’une superpuissance?".L’hebdomadaire souligne que l’ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale et dirigé par les Américains s’essouffle. Aujourd’hui émerge un monde plus divisé, où de nombreux pays essaient de défendre leurs propres intérêts, tout en choisissant les partenaires avec lesquels ils ont le plus à gagner.Le magazine insiste sur le poids de ces pays non-alignés, qui représentent à eux tous près de 4 milliards d’habitants et plus de 18% du PIB mondial, soit plus que la part de l’Europe. Cet ensemble de pays, qui va de l’Inde à l’Arabie saoudite en passant par le Brésil, constitue une nouvelle force économique qui essaie de se faire une place entre une Chine émergente et des États-Unis déclinants, souligne l’édition.Pragmatiques avant toutCes pays non-alignés se caractérisent aussi par leur pragmatisme. Désireux de se développer économiquement, ils veulent commercer avec qui bon leur semble, sans a priori politique.Ils se méfient également des appels occidentaux à la défense des droits de l’homme, "souvent perçus comme égoïstes, incohérents et hypocrites". Les grandes institutions comme l’Onu et le FMI sont aussi boudés par cet ensemble de pays.Un constat qui rejoint celui, dressé par de nombreux observateurs, qui constate l’émergence d’un monde multipolaire, dans le sillage des fractures laissées par le conflit en Ukraine. Les pays africains ont d’ailleurs un rôle important à jouer dans cette nouvelle configuration géopolitique mondiale, comme le déclarait récemment à Sputnik Kheswar Jankee, ambassadeur de la république de Maurice en Russie.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, monde multipolaire, multipolaire, pays émergents, the economist