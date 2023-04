https://fr.sputniknews.africa/20230415/trahis-les-militaires-ukrainiens-prets-a-revenir-et-pendre-le-president-et-son-equipe-1058616346.html

"Trahis", les militaires ukrainiens prêts à "revenir et pendre le Président et son équipe"

La corruption dans l’armée ukrainienne a atteint un tel niveau que les soldats veulent envoyer leur Président à la potence. "Ils savent parfaitement qu’on les... 15.04.2023, Sputnik Afrique

Les militaires ukrainiens voudraient rentrer à Kiev et pendre Volodymyr Zelensky à cause de sa trahison, a déclaré lors d’un podcast l’ex-conseiller du Pentagone Douglas Macgregor.Selon lui, la corruption dans l’armée ukrainienne a atteint son paroxysme. Il a cité en guise d’exemple "des centaines de millions de dollars en liquide qu’on retrouve dans les endroits les plus différents et la disparition d’équipements militaires".La CIA pointe les 35 ultra-corrompusLe journaliste américain Seymour Hersch, auteur d’une enquête sur l’implication des États-Unis dans le sabotage des Nord Stream, a récemment révélé que le Président ukrainien et des membres de son entourage avaient détourné au moins 400 millions de dollars versés par Washington, rien qu’en 2022.Ces fonds avaient été alloués par les États-Unis à l’achat de carburant pour Kiev d’après les analystes de la CIA.Le journaliste a ajouté qu’en janvier dernier le directeur de la CIA avait remis à Volodymyr Zelensky une liste de 35 fonctionnaires et généraux ukrainiens corrompus. En février, le Président ukrainien a licencié les dix les plus fieffés.

