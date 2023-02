Ukraine: "Toute l’aide qu’on envoie là-bas est intégralement détournée"

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs médias ukrainiens ont évoqué la possible démission du chef de la Défense ukrainienne Oleksiï Reznikov. Ces rumeurs sont apparues après que le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov, le chef adjoint du cabinet présidentiel Kirill Timochenko et le procureur général adjoint Alexeï Simonenko ont perdu leurs postes sur fond de scandale de corruption . Le ministère de la Défense a été accusé d’avoir signé un contrat d’un montant surévalué qui concernait les produits alimentaires destinés aux soldats.