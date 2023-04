Pour échapper à la "fin du Monde imminente", ils jeûnent et meurent de faim au Kenya

https://fr.sputniknews.africa/20230415/pour-echapper-a-la-fin-du-monde-imminente-ils-jeunent-et-meurent-de-faim-au-kenya-1058619251.html

Quatre personnes sont mortes de faim et 11 autres ont été sauvées dans la nuit de jeudi à vendredi au Kenya lors d’une séance de prière. Elles étaient... 15.04.2023, Sputnik Afrique

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la police a effectué une descente dans une maison du village de Shakahola, dans le comté kényan de Kilifi (au bord de l’océan Indien). Elle y a découvert quatre personnes mortes de faim. 11 autres ont été secourues, rapporte le journal local Nation.Les personnes décédées, trois hommes et une femme, étaient apparemment des adeptes de l'église controversée Good News International Church créée il y a 20 ans par le pasteur Paul Mackenzie.Parmi les 11 personnes secourues, six se trouvaient dans un état critique."Nous les avons trouvées en très mauvais état", a déclaré une source policière impliquée dans l'opération.Selon les médias locaux, on a demandé à ces adeptes de l’église de jeûner pour échapper à une prétendue "fin du Monde imminente" et à une "damnation apocalyptique".Une fosse commune non exploréeQuelques jours avant les faits, les membres du groupe sont partis dans la forêt dans l’attente de la fin du monde et de la deuxième venue du Christ.Toujours selon les médias, une fosse commune a été découverte dans la forêt de Shakahola. Son exploration a été cependant entravée par des habitants soupçonnés d’être des partisans du pasteur.Paul Mackenzie est un ancien télévangéliste contre lequel une enquête a été ouverte pour avoir prêché le jeûne jusqu’à la mort afin d’atteindre le paradis.Il a été remis en liberté sous caution après avoir été inculpé le mois dernier pour la mort de deux mineurs faisant partie de sa congrégation.

