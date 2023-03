https://fr.sputniknews.africa/20230319/ramadan-2023-ces-pays-qui-vont-jeuner-le-plus-grand-nombre-dheures-de-toute-lafrique-1058245875.html

Ramadan 2023: ces pays qui vont jeûner le plus grand nombre d’heures de toute l'Afrique

Ramadan 2023: ces pays qui vont jeûner le plus grand nombre d'heures de toute l'Afrique

Cette année, la Tunisie, l’Algérie et la Libye vont connaître les plus longues périodes de jeûne lors du mois sacré de Ramadan sur le continent africain. Cela... 19.03.2023, Sputnik Afrique

Le mois de Ramadan pour cette année 2023 commencera le jeudi 23 mars et durera 29 jours. En fonction de la région et de la saison, le nombre d’heures de jeûne varie d’un pays à un autre.Cette année, les Tunisiens et les Algériens connaîtront le plus d’heures de jeûne sur le continent africainlors du mois sacré de l’islam, avec environ 15 heures et 45 minutes par jour, selon les calculs relayés par Al-Jazeera.Ensuite viennent les Libyens, qui devront s’abstenir de manger et de boire pendant 15 heures 30 minutes environ.Au Maroc, il faudra tenir le jeûne pendant 15 heures et 25 minutes, tandis qu’en Égypte cette durée sera de 15 heures.Quant aux Comores, ils auront le nombre d’heures de jeûne le plus petit du monde arabe pendant le Ramadan cette année: 12 heures et 37 minutes.D’autres pays africains, comme la Mauritanie et le Soudan, auront plus de 14 heures de jeûne. La Somalie en connaîtra 13 heures et 27 minutes.En général, dans les régions proches de l’équateur, où les journées sont plus courtes, les heures de jeûne sont plus courtes, tandis que dans les régions plus éloignées de l’équateur dans l’hémisphère Nord, les heures de jeûne sont plus longues.

