France24 contrainte à supprimer son reportage sur l’armée russe depuis la zone du conflit

"De quel côté êtes-vous?". Un reportage de France24, dont les correspondants ont interviewé des militaires russes dans la zone du conflit, a fait rager à Kiev... 15.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-15T18:52+0200

2023-04-15T18:52+0200

2023-04-15T18:52+0200

Le 14 avril, la chaîne France24 a diffusé un reportage depuis un camp militaire de l’armée russe. S’intitulant "Guerre en Ukraine: les forces russes se préparent au combat avant la contre-offensive", le reportage présente des interviews de nombreux soldats russes. Ceux-ci parlent en détails des armes russes et confient "défendre l’histoire de leur patrie" et ne pas avoir peur de l'éventuelle contre-offensive ukrainienne.Bien naturellement, la diffusion de ce reportage n’a pas été appréciée par des responsables ukrainiens.L’ambassadeur ukrainien à Paris, Vadym Omelchenko, a dénoncé "un mauvais exemple de soi-disant journalisme neutre".Le diplomate s’est en outre adressé à l’auteur du reportage, Nicholas Rushworth, lui demandant: "De quel côté êtes-vous?"Le reportage retiréLe reportage est depuis introuvable sur les ressources officielles de France 24. L’ambassadeur ukrainien s’est vanté sur Twitter de la suppression de ce reportage qu’il a qualifié d’"honteux".Pourtant, il circule toujours via d’autres comptes du réseau social à l’oiseau bleu, comme celui-ci:Quant à France24, la chaîne elle-même n’a pas commenté l’incident.

2023

