https://fr.sputniknews.africa/20230415/deux-quartiers-dartiomovsk-de-plus-sous-controle-russe-la-defense-fait-le-bilan-des-dernieres-24h-1058631382.html

Deux quartiers d’Artiomovsk de plus sous contrôle russe: la Défense fait le bilan des dernières 24h

Deux quartiers d’Artiomovsk de plus sous contrôle russe: la Défense fait le bilan des dernières 24h

Le groupe Wagner a pris le contrôle de deux quartiers supplémentaires d’Artiomovsk, selon la Défense russe. En outre, en 24h, les forces ukrainiennes ont perdu... 15.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-15T17:39+0200

2023-04-15T17:39+0200

2023-04-15T18:25+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

donbass

donetsk

kiev

kherson

m142 himars

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0c/1058533228_0:37:3148:1808_1920x0_80_0_0_0c176241739909ea780d12be558f57c8.jpg

Durant ces dernières 24h, les combats les plus féroces se sont poursuivis à Artiomovsk (Bakhmout). Les détachements d'assaut du groupe Wagner ont avancé et sont parvenus à prendre le contrôle de deux autres quartiers, à la périphérie nord et sud de la ville, relate la Défense russe.L’aviation soutient les actions des détachements d'assaut russes.En outre, les troupes russes ont mis hors état de nuire 73 unités d’artillerie durant ces 24h. L’aviation a abattu trois drones, alors que cinq projectiles de HIMARS ont été interceptés par la défense anti-aérienne. Près de 460 soldats ukrainiens ont été éliminés.Les pertes de Kiev sur les axes principaux:

russie

ukraine

donbass

donetsk

kiev

kherson

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, donbass, donetsk, kiev, kherson, m142 himars, drone