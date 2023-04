Bataille de Mogadiscio: les soldats américains mal disciplinés et trop effrayés, selon un vétéran

https://fr.sputniknews.africa/20230415/bataille-de-mogadiscio-les-soldats-americains-mal-disciplines-et-trop-effrayes-selon-un-veteran-1058628754.html

Siad Abdi Nour, le conseiller de l’ex-Président somalien Mohamed Farmaajo, en déplacement en Russie, a évoqué pour Sputnik l’aptitude au combat de l’armée américaine.Cet officier de carrière a participé à la bataille de Mogadiscio en 1993 contre les troupes américaines, également connu sous le nom de Black Hawk Down (la Chute du faucon noir).Les Américains ont subi de lourdes pertes et ont décidé de retirer leurs troupes de Somalie.Par la suite, Abdi Nour a commandé une brigade antiterroriste comptant environ 7.000 hommes.Selon lui, les soldats américains étaient très bien équipés, mais avaient une faible discipline.Des équipements bons mais trop encombrantsIl a ajouté qu’ils avaient très peur et qu'en raison de leur équipement lourd les soldats américains avaient du mal à trouver un abri à Mogadiscio.Fin d’un État uniqueLa Somalie a cessé d’exister en tant qu’État uni en 1991 suite à la chute du régime dictatorial de Siad Barre. L’unique pouvoir légitime reconnu par la communauté internationale est le gouvernement fédéral qui contrôle la capitale Mogadiscio et plusieurs autres régions.Le pays s’est scindé en plusieurs entités autogérées. Une république non reconnue du Somaliland a été proclamée dans le nord du pays. Le nord-est abrite la région autonome du Pount qui ne revendique pas l’indépendance.

