https://fr.sputniknews.africa/20230413/un-conflit-chine-usa-pourrait-entrainer-leclatement-de-lotan-pour-un-chercheur-burkinabe-1058585078.html

Un conflit Chine-USA pourrait entraîner l’éclatement de l’Otan, pour un chercheur burkinabé

Un conflit Chine-USA pourrait entraîner l’éclatement de l’Otan, pour un chercheur burkinabé

Emmanuel Macron, lors de sa visite en Chine, s’est prononcé en faveur d’une politique de non-alignement vis-à-vis des États-Unis, sur fond de tensions sur la... 13.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-13T17:46+0200

2023-04-13T17:46+0200

2023-04-13T17:52+0200

zone de contact

podcasts

chine

emmanuel macron

otan

brics

russie

taiwan

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0d/1058584510_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1559b77c32234ca1aacc8acda8fe3e73.jpg

Un conflit Chine-USA pourrait entraîner l’éclatement de l’Otan, pour un chercheur burkinabé Emmanuel Macron, lors de sa visite en Chine, s’est prononcé en faveur d’une politique de non-alignement vis-à-vis des États-Unis, sur fond de tensions sur la question de Taïwan. Pour Sputnik Afrique, l’enseignant-chercheur burkinabé Hyacinte Wendlarima Ouédraogo réagit à cette prise de position ambitieuse du Président français.

"Soit l'Europe va s’ouvrir sa propre voie pour non seulement contrebalancer d'une part les États Unis, mais d'autre part les grandes puissances telles que la Chine ou la Russie ou l'ensemble des pays des BRICS, soit elle va plonger. Et c'est ça qui fait que les leaders européens, dont notamment Emmanuel Macron, commencent donc à préparer les mentalités, à jeter les bases d'une nouvelle politique économique internationale qui ne sera pas forcément de concert avec les États-Unis", souligne M.Ouédraogo.Retrouvez également dans ce numéro:- Michel Raimbaud, ex-ambassadeur français en Mauritanie, au Soudan et au Zimbabwe, sur la visite d’Emmanuel Macron en Chine;- Bakary Traoré, expert en relations internationales et géopolitique à la Mission d'appui à la refondation de l'État du Mali, sur le scandale d’espionnage américain en 2016 qui a touché les chefs d’État africains;- Ali Zeramdini, ex officier supérieur de la Garde nationale tunisienne, sur les armes occidentales destinées à l’Ukraine qui se sont retrouvées en Afrique.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Washington cherche à mettre au point des armes biologiques universelles génétiquement modifiées- Une délégation des BRICS séjourne en RCA- Moscou recadre l’Occident sur le Sahel► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

chine

russie

taiwan

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, chine, emmanuel macron, otan, brics, russie, taiwan, europe, аудио