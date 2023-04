https://fr.sputniknews.africa/20230411/macron-veut-que-lue-arrete-de-suivre-les-usa-les-reactions-ne-se-font-pas-attendre-1058517913.html

Macron veut que l'UE arrête de suivre les USA, les réactions ne se font pas attendre

Les propos d’Emmanuel Macron sur la dépendance de l’Europe face à Washington ont provoqué une polémique sur la prise de position de certains pays africains... 11.04.2023, Sputnik Afrique

Après sa visite en Chine, le Président français a déclaré le 9 avril que l’Union européenne (UE) ne devrait pas "être suiviste" vis-à-vis des États-Unis sur le sujet de Taïwan. Cette déclaration a créé un tollé sur la toile.Un internaute s’indigne que M.Macron n’accepte pas que les Africains prennent position dans le conflit ukrainien tout en demandant à l’UE de rester neutre à propos de Taïwan.Le malade mental et les paroles en l’airFrançois Asselineau, président du parti Union populaire républicaine et ex-candidat à la présidence française, signale aussi un manque de cohérence entre les actes posés par le chef de l’Élysée et ce qu’il déclare, utilisant l’expression du "malade mental du ‘en même temps’".Selon Florian Philippot, président du parti français Les Patriotes, Emmanuel Macron, sachant que l’UE ne peut être en aucun cas indépendante, parle dans le vide.Après sa visite en Chine, Macron n’est plus lui-même?Un autre internaute ironise et pense que c’est une copie du Président français qui est revenue de Chine.Emmanuel Macron s’est rendu le 5 avril en Chine pour une visite de trois jours. Une rencontre avec son homologue chinois qui selon l’Élysée, avait pour objectif d’éviter toute éventuelle "décision funeste" de Pékin visant à soutenir militairement Moscou.

