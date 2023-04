https://fr.sputniknews.africa/20230413/la-cpi-est-un-outil-politique-un-pays-africain-songe-a-quitter-la-cour-penale-internationale-1058586349.html

"La CPI est un outil politique", un pays africain songe à quitter la Cour pénale internationale

La Cour pénale internationale (CPI) deviendrait de plus en plus impopulaire. Un vice-ministre sud-africain a affirmé à Sputnik la volonté de Pretoria de se... 13.04.2023, Sputnik Afrique

Le parti au pouvoir en Afrique du Sud Congrès national africain (ANC) a étudié la possibilité de retrait du pays de la Cour pénale internationale (CPI) qu’il considère comme un outil d’instrumentalisation occidentale, a déclaré à Sputnik, le 12 avril, Kopeng Obed Bapela, vice-ministre sud-africain de la Gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles.Selon lui, la question du retrait de l'Afrique du Sud de la CPI été examinée lors de la 55e conférence de l’ANC, qui s’est tenue du 16 au 20 décembre 2022 à Johannesburg.Ce dossier devrait aussi être à l’ordre du jour de la prochaine conférence de l’ANC prévue pour 2025, a précisé M.Bapela.Une décision qui mûrit depuis plusieurs annéesLe souhait de quitter la CPI a pris forme pour la première fois à Pretoria en 2016-2017, lorsqu’Omar Hassan Ahmed el-Bechir, Président soudanais de l'époque, s'est rendu en Afrique du Sud. En dépit d'un mandat d'arrêt de la CPI, les autorités sud-africaines ont refusé d'arrêter un Président en exercice.Pretoria prêt à accueillir Poutine visé par un mandat d’arrêt de la CPIEn août prochain, l’Afrique du Sud accueillera un sommet des BRICS qui réunira tous les dirigeants des pays du BRICS, y compris le Président russe, avait annoncé précédemment à Sputnik Anil Sooklal, envoyé sud-africain auprès des BRICS.Or, Vladimir Poutine est visé par un mandat d’arrêt émis en mars par la CPI. Laquelle tient M.Poutine responsable du "crime de guerre de déportation présumée" d’enfants depuis l’Ukraine.La Russie, qui ne reconnaît pas la compétence de la cour, qualifie sa décision de nulle et non avenue. Le 20 mars, Moscou a annoncé l’ouverture d’une enquête pénale contre le procureur et trois magistrats de la CPI.

