Cette ville classée comme la plus intelligente d'Afrique, selon Smart city index

Le Caire, Alger et Le Cape: voici le top 3 africain du classement mondial des villes intelligentes Smart city index 2023. Au total, neuf pays africains... 13.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-13T14:50+0200

Les villes de neuf pays africains font leur apparition dans l’édition 2023 du Smart city index. Ce classement mondial des villes intelligentes est réalisé chaque année par l'Institut international de développement du management (IMD) de Lausanne (Suisse).La capitale égyptienne est classée première parmi d’Afrique. Dans le classement mondial, qui comprend 141 villes, Le Caire occupe, pourtant, la 108e place.Ensuite vient Alger (123 place): cette ville a fait pour la première fois son entrée dans le classement. Le Cape clôture le top 3 africain mais occupe la 125e position dans le classement général.Rabat (126), Nairobi (131), Tunis (137) et Accra (138) figurent également dans la liste. Deux villes nigérianes, Lagos et Abuja, y ont fait leur entrée (132 et 133 respectivement).Pour la réalisation de ce classement, l’IMD a interrogé plus de 14.000 personnes dans plus d’une centaine de villes du monde au sujet de leur perception de l’impact des technologies dans cinq grands domaines: santé et sécurité, mobilité, activité, opportunités et gouvernance.Dans le classement mondial, Zurich, Oslo et Canberra occupent les trois premières places.

