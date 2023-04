https://fr.sputniknews.africa/20230412/des-obusiers-russes-msta-s-aneantissent-une-concentration-de-forces-ukrainiennes--video-1058520471.html

Des obusiers russes Msta-S anéantissent une concentration de forces ukrainiennes – vidéo

Une batterie d’obusiers automoteurs Msta-S de calibre 152 mm de l’armée russe a ciblé les forces de Kiev sur l’axe de Zaporojié.Dans une vidéo, filmée par un correspondant de Sputnik, les armes sont en position de tir et effectuent des tâches de combat, servant d’appui-feu aux troupes russes qui se défendent, comme l’a indiqué un commandant russe.Cette fois, les Msta-S ont tiré contre l’artillerie automotrice de l’ennemi et contre des effectifs rassemblés.Selon le correspondant, les obusiers ont reçu les coordonnées des cibles à l’aide d'un drone de reconnaissance. Avec plusieurs salves, les armes ont frappé l'équipement et le personnel des troupes ukrainiennes avant de changer de position.Le militaire a précisé que parmi leurs autres tâches, les obusiers concernés procèdent aussi à des frappes sur des cibles individuelles, à des contre-bombardements et à des missions avec des munitions de haute précision.

