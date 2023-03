https://fr.sputniknews.africa/20230321/des-obusiers-russes-msta-s-tirent-sur-un-bastion-ukrainien--video-1058264781.html

Des obusiers russes Msta-S tirent sur un bastion ukrainien – vidéo

Dans une zone de l’opération spéciale en Ukraine, les artilleurs de l’armée russe ont réalisé des tirs contre un bastion des troupes ukrainiennes à l’aide... 21.03.2023, Sputnik Afrique

Un point d’appui des forces ukrainiennes a été ciblé par l’armée russe dans une zone de l’opération spéciale par des opérateurs d’obusiers 2S-19 Msta-S.Dans une vidéo, partagée ce 21 mars par le ministère russe de la Défense, il est possible d’observer le fonctionnement des unités d’artillerie en plein champ.La séquence montre les salves d'obus de calibre 152 mm avant la destruction d'un bastion de l'armée de Kiev.C’est grâce aux éclaireurs que les artilleurs ont reçu les coordonnées nécessaires.Ils ont ensuite changé de position et se sont réapprovisionnés en munitions.Selon la Défense, ils réalisent des frappes à des distances allant jusqu’à 30 km avec des munitions explosives et de haute précision.Cela permet d'infliger un maximum de dégâts aux fortifications, aux véhicules blindés et aux effectifs de l'ennemi, a souligné la source.

