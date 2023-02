https://fr.sputniknews.africa/20230208/les-equipages-des-obusiers-msta-b-dejouent-des-attaques-ukrainiennes---video-1057858334.html

Les équipages des obusiers Msta-B déjouent des attaques ukrainiennes - vidéo

Les équipages des obusiers Msta-B déjouent des attaques ukrainiennes - vidéo

Les artilleurs russes perturbent les attaques ukrainiennes 15 à 20 fois par jour, comme l’a dit à Sputnik un commandant. Dans une vidéo, les militaires ont... 08.02.2023, Sputnik Afrique

Les artilleurs de l’armée russe continuent de détruire chaque jour des équipements et des positions des militaires de Kiev. Une nouvelle séquence les présente en train de contrecarrer des attaques ennemies.Les artilleurs font usage d’un obusier 2A65 Msta-B de calibre 152 mm.Selon un commandant, les forces ukrainiennes entreprennent entre 15 et 20 tentatives d’attaque par jour. Il a aussi noté que les soldats russes dépensent ainsi de trois à cinq obus par cible.Il a expliqué que la quantité de ces missions dépendait du nombre d’ennemis et de leurs équipements.Des frappes du régime de KievEntre-temps, l’armée ukrainienne continue de réaliser des frappes contre le Donbass.Le maire de Donetsk, Alexeï Koulemzine, a déclaré ce 8 février que la DCA russe avait abattu dans la soirée du 7 février quatre projectiles de lance-roquettes multiple HIMARS.En outre, dans la nuit du 7 au 8 février, les villes de la République populaire de Donetsk, Amvrossievka et Gorlovka, ont aussi été bombardées. Elles ont essuyé six et trois projectiles de calibre 155 mm respectivement, selon la représentation de la République auprès du Centre conjoint pour le contrôle et la coordination des questions relatives aux crimes de guerre de l'Ukraine.

