Un volcan de l'Extrême-Orient russe éjecte des cendres jusqu'à 20 kilomètres d’altitude - images

Un volcan de l'Extrême-Orient russe éjecte des cendres jusqu'à 20 kilomètres d’altitude - images

Le Chiveloutch, l'un des plus grands volcans de la péninsule du Kamtchatka, en Russie, est entré en éruption dans la nuit du 10 au 11 avril. Des chutes de... 11.04.2023, Sputnik Afrique

Une puissante éruption du volcan Chiveloutch, l'un des plus grands dans la péninsule russe Kamchatka, a commencé dans la nuit du 10 au 11 avril.Elle a été suivie d’une pluie de cendres, projetées jusqu'à une altitude de 20 kilomètres au-dessus du niveau de la mer, a déclaré la branche du Kamtchatka du Service de géophysique de l'Académie des sciences de Russie sur sa chaîne Telegram.Des chutes de poussières sont signalées dans les villages voisins. Un nuage de cendres a recouvert plusieurs localités.Un niveau de plus de huit centimètres de cendres a été enregistré au petit matin dans la localité de Klioutchi, situé à 47 kilomètres au sud-ouest du Chiveloutch.Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, il est possible de voir les conséquences de l’éruption.En outre, il est recommandé aux habitants de certaines localités de la région de ne pas quitter leur domicile inutilement. Les écoles sont fermées et le trafic est bloqué, selon les autorités.Le volcan Chiveloutch est l'un des plus grands du Kamchatka.Le code de danger aérien le plus élevé a été déclaré.

