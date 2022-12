https://fr.sputniknews.africa/20221205/volcan-en-eruption-en-indonesie-pres-de-2000-personnes-evacuees-1057179627.html

Volcan en éruption en Indonésie: près de 2.000 personnes évacuées

Volcan en éruption en Indonésie: près de 2.000 personnes évacuées

Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat, mais les autorités ont demandé aux habitants de se tenir à au moins huit kilomètres du cratère. 05.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-05T06:50+0100

2022-12-05T06:50+0100

2022-12-05T06:50+0100

indonésie

volcan

éruption

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1057179480_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75f8fa9f398ec31c471f6c6c2320454b.jpg

Près de 2.000 villageois vivant dans le mont Semeru en Indonésie, à quelque 800 km de la capitale Jakarta, ont été évacués après que le volcan Semeru est entré en éruption dimanche.Les villageois ont été évacués à l'approche d'un nuage de cendres haut de 1,5 km, ont indiqué les services de secours de la région, notant que des "avalanches brûlantes", causées par des blocs de lave qui se sont détachés du sommet pendant l'éruption, ont déferlé vers la base du volcan.Elles ont également demandé à la population d'éviter une zone de 13 km de long située le long d'une rivière au sud-est du mont Semeru, vers laquelle le nuage de cendres volcaniques se déplace.Le Centre de volcanologie et de prévention des catastrophes géologiques (PVMBG) a relevé le niveau d'alerte autour du mont Semeru du niveau trois au niveau quatre, le plus élevé.Le PVMBG a également prévenu que le volcan Semeru est "toujours en phase d'éruption", malgré une décroissance du nuage de cendres.L’année dernière, le mont Semeru était déjà entré en éruption, faisant au moins 51 morts. Des coulées de boue et de cendres avaient englouti des villages et près de 10.000 personnes avaient dû fuir leurs maisons. Une autre éruption avait eu lieu deux jours plus tard.L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une forte activité volcanique et sismique. L'archipel d'Asie du Sud-Est compte environ 130 volcans actifs.

indonésie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

indonésie, volcan, éruption