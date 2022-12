https://fr.sputniknews.africa/20221204/eruption-du-volcan-semeru-en-indonesie-pres-de-2000-personnes-evacuees---images-1057172704.html

Le volcan Semeru se réveille en Indonésie, un an après sa dernière éruption meurtrière - images

Le volcan Semeru se réveille en Indonésie, un an après sa dernière éruption meurtrière - images

L’Indonésie a été réveillée par l’éruption du volcan Semeru, le plus haut sommet de l’île de Java. Une colonne de fumée et de cendres s'est élevée à une... 04.12.2022, Sputnik Afrique

Projetant une colonne de cendres de 1.500 mètres de haut dans les airs, le volcan Semeru est entré en éruption sur l'île de Java en Indonésie tôt ce 4 décembre, relate l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).Les autorités indonésiennes ont déclenché l’alerte maximale.Quelque 93 résidents de la province de Java Est ont été évacués vers des abris, d’après l’agence.Les autorités ont demandé aux habitants de ne mener aucune activité dans un rayon de cinq kilomètres autour du centre de l'éruption et de ne pas s'approcher à moins de 500 mètres des rivières en raison de possibles coulées de lave.Aucune victime n'a été signalée pour l’heure.Plus de 50 mortsIl y a exactement un an, le 4 décembre 2021, le mont Semeru était déjà entré en éruption, faisant au moins 51 morts. Des coulées de boue et de cendres avaient englouti des villages et près de 10.000 personnes avaient dû fuir leurs maisons. Une autre éruption avait eu lieu deux jours plus tard.L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une forte activité volcanique et sismique. L'archipel d'Asie du Sud-Est compte environ 130 volcans actifs.

