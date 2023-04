https://fr.sputniknews.africa/20230411/le-vaste-panache-de-fumee-du-volcan-russe-chiveloutch-filme-depuis-lespace---image-1058516262.html

Le vaste panache de fumée du volcan russe Chiveloutch filmé depuis l’espace - image

Le vaste panache de fumée du volcan russe Chiveloutch filmé depuis l’espace - image

Les conséquences de l’activité du volcan Chiveloutch dans l’Extrême-Orient russe ont été capturées par les satellites de Roscosmos. La série de clichés permet... 11.04.2023, Sputnik Afrique

Le groupe spatial russe Roscosmos a publié sur sa chaîne Telegram, ce mardi 11 avril, une image montrant le panache laissé par l’éruption du volcan Chiveloutch, situé dans la péninsule du Kamtchatka, en Russie.Sur la séquence spatiale, il est possible de voir la propagation d’un nuage de cendres, éjecté par le volcan.Selon Roscosmos, ces vues ont été prises par le satellite Arktika-M. En outre, le groupe a noté que ses appareils continuaient de surveiller la situation dans la région.Une puissante éruptionDans la nuit du 10 au 11 avril, le Chiveloutch, l'un des plus grands volcans de la péninsule russe du Kamtchatka, est entré en éruption, projetant une pluie de cendres jusqu’à une altitude de 20 kilomètres.Des chutes de poussière ont été signalées dans plusieurs villes.Les autorités ont même recommandé aux habitants de ne pas quitter leur domicile inutilement. Les écoles ont été fermées et le trafic bloqué.Le code de danger aérien le plus élevé a été déclaré.

