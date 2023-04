https://fr.sputniknews.africa/20230411/des-himars-pour-le-maroc-les-etats-unis-approuvent-lidee-dun-accord-1058518982.html

Des HIMARS pour le Maroc: les États-Unis approuvent l’idée d’un accord

Des HIMARS pour le Maroc: les États-Unis approuvent l’idée d’un accord

Le Pentagone a annoncé l’approbation par le département d’État américain d’un éventuel accord sur la vente d’une vingtaine de lance-roquettes multiples HIMARS... 11.04.2023, Sputnik Afrique

Le département d'État américain a approuvé un éventuel accord pour vendre 18 lance-roquettes multiples HIMARS et des équipements connexes au gouvernement marocain pour environ 524 millions de dollars, a annoncé ce mardi 11 avril, l'agence américaine de coopération de Défense et de sécurité (DSCA).Selon l’organisation, un tel accord répond aux intérêts des États-Unis puisqu'il permettra d’aider leur "allié clé en dehors de l'Otan" et leur partenaire important "dans le contexte de la garantie de la stabilité politique et du progrès économique en Afrique du Nord".En outre, le département d'État a approuvé la vente au Maroc de bombes planantes AGM-154, de missiles d'entraînement et l’octroi de services d'ingénierie et de logistique pour quelque 250 millions de dollars au Maroc.L'administration américaine a déjà notifié ces décisions au Congrès du pays. Les parlementaires ont un mois pour examiner l'accord potentiel et décider de le bloquer ou non.

