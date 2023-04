https://fr.sputniknews.africa/20230411/berlin-expulse-lambassadrice-tchadienne-apres-lexpulsion-de-son-ambassadeur-du-tchad-1058518307.html

Berlin expulse l'ambassadrice tchadienne, après le renvoi de son ambassadeur du Tchad

Berlin expulse l'ambassadrice tchadienne, après le renvoi de son ambassadeur du Tchad

Les autorités allemandes ont donné 48 heures à l'ambassadrice du Tchad pour quitter le pays. Berlin a ainsi réagi à l'expulsion de son ambassadeur au Tchad. 11.04.2023, Sputnik Afrique

L'ambassadrice du Tchad a été convoquée mardi à Berlin et priée de quitter l'Allemagne d'ici 48 heures, après l'expulsion de l'ambassadeur allemand du Tchad, a indiqué le ministère allemand des Affaires étrangères sur Twitter."Nous regrettons de devoir en arriver là", ajoute-t-il. Ambassadeur allemand persona non grata au TchadLe Tchad a déclaré, le 8 avril, l’ambassadeur allemand à N’Djamena persona non grata "pour attitude discourtoise" et "non-respect des usages diplomatiques". Selon une source gouvernementale citée par l’AFP, il lui est reproché de "trop s'immiscer" dans la "gouvernance du pays".Jan Christian Gordon Kricke était ambassadeur au Tchad depuis juillet 2021, après avoir occupé des fonctions similaires au Niger, en Angola et aux Philippines. Il avait également été représentant spécial de l'Allemagne pour le Sahel.

