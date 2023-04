https://fr.sputniknews.africa/20230408/le-tchad-expulse-lambassadeur-dallemagne-declare-persona-non-grata-1058438418.html

Le Tchad expulse l'ambassadeur d'Allemagne, déclaré persona non grata

Le Tchad a déclaré l’ambassadeur allemand à N’Djamena persona non grata et lui a donné 48 heures pour quitter le pays. Les autorités l’accusent d’avoir... 08.04.2023, Sputnik Afrique

L'ambassadeur d'Allemagne au Tchad va être expulsé dans un délai de 48 heures pour "attitude discourtoise" et "non-respect des usages diplomatiques", a annoncé le gouvernement tchadien vendredi. Le gouvernement "prie SEM (Son Excellence Monsieur, ndlr) Jan Christian Gordon Kricke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, de quitter le territoire tchadien dans un délai de 48h", a indiqué le porte-parole du gouvernement Aziz Mahamat Saleh, dans un communiqué. Les autorités n'ont pas donné de détails sur les faits qu'elles lui reprochent. M. Kricke est ambassadeur au Tchad depuis juillet 2021, après avoir occupé des fonctions similaires au Niger, en Angola et aux Philippines. Il a également été représentant spécial de l'Allemagne pour le Sahel. Une source gouvernementale a affirmé à l'AFP sous couvert d'anonymat que les autorités reprochaient notamment au diplomate de "trop s'immiscer" dans la "gouvernance du pays", ainsi que "des propos tendant à diviser les tchadiens". M. Kricke avait reçu plusieurs "rappels à l'ordre", a assuré la même source.

