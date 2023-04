https://fr.sputniknews.africa/20230410/un-monument-russe-sera-erige-au-zimbabwe-la-selection-est-en-cours-1058486598.html

Un monument russe sera érigé au Zimbabwe, la sélection est en cours

Des spécialistes russes préparent une esquisse pour un monument commémoratif de la victoire soviétique contre le nazisme. Il verra le jour au musée de la... 10.04.2023, Sputnik Afrique

Des artistes et sculpteurs russes élaborent une esquisse d'un monument dédié à la victoire soviétique contre le nazisme, durant la Seconde guerre Mondial, qui devrait être installé au Zimbabwe. La statue sera érigée sur le territoire du musée de la libération africaine, dont la construction avance à Harare.Le monument devrait être fait de bronze, de pierre et de mosaïques.Musée de la libération africaineLa construction du musée a été lancée à Harare en juillet 2022, le coût du projet est de plus de 20 millions de dollars, selon le média New Zimbabwe. Le bâtiment sera entouré d'infrastructures touristiques, dont un hôtel cinq étoiles, un parc d'attractions, un zoo et un centre commercial. Il y aura un espace particulier consacré aux relations de la Russie avec les pays africains.

zimbabwe, afrique, afrique subsaharienne, nazisme, décolonisation, musée, monument, seconde guerre mondiale