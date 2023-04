https://fr.sputniknews.africa/20230410/minsk-a-besoin-de-la-defense-russe-en-cas-dagression-exterieure-selon-le-president-bielorusse-1058476692.html

Minsk a besoin de la défense russe en cas d'agression extérieure, selon le Président biélorusse

Minsk a besoin de la défense russe en cas d'agression extérieure, selon le Président biélorusse

La Biélorussie souhaite que la Russie garantisse sa défense comme son propre territoire en cas d'agression extérieure, a déclaré Alexandre Loukachenko auprès... 10.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-10T11:37+0200

2023-04-10T11:37+0200

2023-04-10T12:31+0200

minsk

biélorussie

russie

alexandre loukachenko

sergueï choïgou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/0d/1045868827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41400d29abb69634cdbb43fbe77f4c9b.jpg

Le sujet des garanties de sécurité pour la Biélorussie de la part de Moscou a été au centre des négociations entre le Président biélorusse Loukachenko et le chef de la Défense russe Sergueï Choïgou, selon l'agence Belta.Alexandre Loukachenko a affirmé avoir soulevé cette question lors de ses récents pourparlers avec Vladimir Poutine.Alexandre Loukachenko a rappelé qu’à la signature du mémorandum de Budapest en 1994 "toutes les puissances occidentales et la Russie avaient juré d’assurer une sécurité totale au Kazakhstan, à l’Ukraine et à la Biélorussie".

minsk

biélorussie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

minsk, biélorussie, russie, alexandre loukachenko, sergueï choïgou