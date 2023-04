https://fr.sputniknews.africa/20230410/la-fuite-de-documents-classifies-us-pose-un-risque-grave-de-securite-reconnait-le-pentagone-1058493900.html

La fuite de documents classifiés US pose un risque "grave" de sécurité, reconnaît le Pentagone

L'apparente fuite de documents classifiés américains, notamment liés à l'Ukraine et qui semblent authentiques pour la plupart, pose un risque "très grave" pour... 10.04.2023, Sputnik Afrique

Le fait que ces documents circulent en ligne fait porter "un risque très grave à la sécurité nationale et peut potentiellement alimenter la désinformation", a indiqué à la presse un porte-parole du ministère américain de la Défense, Chris Meagher. Un flot régulier de photographies de documents classifiés a été découvert sur Twitter, Telegram, Discord et d'autres sites ces derniers jours, bien que certains aient pu circuler en ligne pendant des semaines avant d'attirer l'attention médiatique.Le porte-parole du Pentagone n'a pas voulu se prononcer sur leur authenticité, assurant qu'une équipe du ministère travaillait à déterminer s'ils l'étaient ou non, mais a noté que les photos diffusées semblaient contenir des informations sensibles.

