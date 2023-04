https://fr.sputniknews.africa/20230410/fuite-de-plans-secrets-des-usa-sur-lukraine-kiev-aurait-modifie-sa-tactique-militaire-1058467324.html

Fuite de plans secrets des USA sur l'Ukraine: Kiev aurait modifié sa tactique militaire

Fuite de plans secrets des USA sur l'Ukraine: Kiev aurait modifié sa tactique militaire

Après les fuites de documents sur son armée, Kiev a révisé ses plans d'action sur le front, selon une source proche du dirigeant ukrainien citée par CNN. Même... 10.04.2023, Sputnik Afrique

L'Ukraine a modifié certains de ses plans militaires à cause de la récente fuite de documents classifiés, rapporte CNN en citant une source proche du Président ukrainien Volodymyr Zelensky.La chaîne de télévision ne donne cependant pas de précisions sur la nature et l'envergure de ces modifications.Ces fichiers divulgués parlent aussi de faiblesses clés dans l'armement ukrainien, la défense aérienne et l'état des bataillons, alors que les forces ukrainiennes se préparent à lancer une contre-offensive.Ainsi, selon des documents cités par le New York Times, des unités d'élite ont notamment été envoyés à Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien) sur demande et sous le commandement de Kirill Boudanov, directeur du renseignement militaire ukrainien. Sa demande s'expliquait par une situation "catastrophique" dans la ville. Il voulait essayer de repousser les troupes russes à l'aide de ces unités. Le commandement prévoyait cependant de conserver ses soldats les mieux entraînés et équipés pour une contre-offensive prévue dans les semaines ou les mois à venir.Une fuite retentissanteLa semaine dernière, le New York Times avait fait savoir que le Pentagone enquêtait sur la fuite sur les réseaux sociaux de documents secrets détaillant l'état des troupes ukrainiennes et des plans américains et de l'Otan visant à les renforcer. Ces informations dateraient de début mars. Dans la foulée, une autre fuite contenant une centaine de documents classifiés est apparue.Dimanche, l'agence Reuters, se référant à de hauts fonctionnaires américains, n'a pas exclu que des fichiers secrets aient été falsifiés. Quant au Kremlin, son porte-parole a déclaré ne pas avoir de doutes quant à l'implication, directe ou indirecte, des États-Unis et de l'Otan dans le conflit en Ukraine.

