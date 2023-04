https://fr.sputniknews.africa/20230410/doctrine-russe-vs-celles-doccident-deux-visions-du-monde-saffrontent-juge-une-experte-1058492019.html

Doctrine Russe VS celles d’Occident: deux visions du monde s’affrontent, juge une experte

Dans cette édition de L’Afrique en marche, Karine Bechet-Golovko, Professeure invitée à l'Université d'État de Moscou, compare la nouvelle doctrine de la... 10.04.2023, Sputnik Afrique

Doctrine Russe VS celles d’Occident: deux visions du monde s’affrontent, juge une experte Dans cette édition de L’Afrique en marche, Karine Bechet-Golovko, Professeure invitée à l'Université d'État de Moscou, compare la nouvelle doctrine de la politique étrangère de la Russie avec des documents pertinents des États-Unis et de l’Otan. Pour elle, c’est la diplomatie contre l’agressivité et la guerre.

"La doctrine de la politique extérieure russe s’appuie essentiellement sur une démarche diplomatique qui met en avant la coopération à égalité avec les autres pays souverains. C’est une doctrine qui promeut le dialogue et la diplomatie pour la résolution des problèmes ou de conflits et, seulement après, en cas d'agression, elle envisage la force", affirme au micro Radio Sputnik Afrique Karine Bechet-Golovko, Professeure invitée de droit à l'Université d'État de Moscou (MGU), analysant la nouvelle doctrine de la politique extérieure de la Russie. Ce document fondamental a été approuvé le 31 mars 2023 par Vladimir Poutine.Cette vision se renforce davantage dans la théorie américaine, "qui est une doctrine d'agression et de guerre". La spécialiste explique comment utiliser toutes les ressources des États-Unis et de leurs alliés pour défendre les intérêts américains. "Les États-Unis, in fine, ne supportent pas que d'autres intérêts nationaux soient en concurrence avec les intérêts américains et donc tous les moyens sont bons pour les détruire".À ce titre, elle rappelle que la Russie, en plus de sa politique actuelle, a à son avantage l’héritage de la politique de l’Union soviétique (URSS). "À l'époque, l’URSS avait participé largement au processus de décolonisation de l’Afrique et a très tôt mis en place des structures de coopération, notamment dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et sur place entre en Afrique, mais également à Moscou avec l'Université de l'Amitié des peuples rebaptisée Patrice Lumumba, ce qui est une excellente nouvelle".Enfin, elle affirme qu'il "est important pour les pays africains de mettre en place des structures qui permettront à la fois de former leurs propres élites, mais également de garder celles présentes actuellement dans les pays. Aucun État ne peut se développer s'il n'a pas d'élites nationales, parce que seules les élites nationales peuvent avoir conscience des besoins de l'État et de la société".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

