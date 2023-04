https://fr.sputniknews.africa/20230410/des-etudiants-africains-testent-leurs-connaissances-en-langue-russe-sur-un-brise-glace--videos-1058470713.html

Des étudiants africains testent leurs connaissances en langue russe sur un brise-glace – vidéos

Des étudiants africains testent leurs connaissances en langue russe sur un brise-glace – vidéos

Venant du Zimbabwe, du Nigeria ou encore du Maroc, plusieurs jeunes étudiants ont pris part à un test de connaissances en langue russe. L’épreuve a eu lieu sur... 10.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-10T11:02+0200

2023-04-10T11:02+0200

2023-04-10T11:16+0200

afrique

maroc

étudiants

langue russe

russie

maghreb

zimbabwe

nigeria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0a/1058471007_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e51d080e470a503c49c4ac90af2472e.jpg

Des étudiants africains et asiatiques ont mis à l’épreuve leur maîtrise de la langue de Tolstoï en marge du projet global Dictée totale, une compétition nationale annuelle distinguant les meilleurs en orthographe.Des étudiants nigérians, zimbabwéens, marocains, azerbaïdjanais et tadjiks ont ainsi pris part au test TRUD sur le brise-glace Lénine à propulsion nucléaire stationnant dans la mer de Barents, au large de la ville portuaire de Mourmansk. Cette dernière a pour la première fois accueilli le test TRUD, relate le quotidien régional Mourmanski Vestnik.Comment se déroule le test?Le test TRUD consiste en une série d’exercices visant à démontrer ses connaissances des bases de la langue russe, la capacité à lire et à écrire. Ce projet a été créé pour ceux qui étudient le russe comme langue étrangère et souhaitent participer à la Dictée totale, mais ne sont pas sûrs de pouvoir écrire le texte original prévu pour les citoyens russes.Les jeunes africains et asiatiques qui y ont participé font tous leurs études dans diverses facultés de l'Université technique d'État de Mourmansk. Ils ont différents niveaux de maîtrise en langue russe, mais essayent tous de l’améliorer.

afrique

maroc

russie

maghreb

zimbabwe

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, maroc, étudiants, langue russe, russie, maghreb, zimbabwe, nigeria