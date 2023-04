Trump déclare la "Troisième Guerre mondiale" sur son réseau social

https://fr.sputniknews.africa/20230409/trump-declare-la-troisieme-guerre-mondiale-sur-son-reseau-social-1058466177.html

Sur son compte Truth Social, l'ancien Président américain a posté un message tout court, qui s'annonce comme "Troisième Guerre mondiale", sans plus de... 09.04.2023, Sputnik Afrique

Après s'être présenté comme le seul candidat à la présidentielle US capable à prévenir la Troisième Guerre mondiale, l'ex-locataire de la Maison Blanche semble en avoir annoncé le début. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump vient de poster un message tout court qui dit simplement "Troisième Guerre mondiale" (WORLD WAR III).S'est exprimant début mars à la tribune d'une grande convention politique organisée par les conservateurs américains, M.Trump avait en effet déclaré qu'il était bien en mesure de sauver son pays des démocrates "bellicistes" ainsi que des "fanatiques et imbéciles" du parti républicain.Auparavant, l'ancien chef d'État a critiqué la position américaine dans le conflit ukrainien. Ainsi en janvier, il estimait que les hostilités n'auraient pas commencé s'il avait été réélu à son poste. "Ma personnalité nous a évité la guerre. Avec moi, la Russie n’y serait pas allée. Et même maintenant, je pourrais régler ça en 24 heures", lançait-il. Il avait d'ailleurs qualifié d'erreur la décision de Joe Biden d'envoyer à l'Ukraine des chars lourds Abrams, y voyant un "gaspillage tragique de vies humaines".

