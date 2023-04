https://fr.sputniknews.africa/20230409/des-militaires-russes-nettoient-les-caches-darmes-des-localites-liberees-des-ukrainiens---video-1058461619.html

Des militaires russes nettoient les caches d’armes des localités libérées des Ukrainiens - vidéo

En République populaire de Donetsk, les troupes ukrainiennes qui battent en retraite laissent des caches d’armes et des pièges dans les localités qu’elles... 09.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-09T10:12+0200

2023-04-09T10:12+0200

2023-04-09T10:12+0200

donbass. opération russe

république populaire de donetsk (rpd)

garde nationale russe

nettoyage

cache d'armes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/17/1057998219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2d5b83539510068125b1d9e6430e3f8e.jpg

La Garde nationale procède au nettoyage des localités du Donbass reprises aux troupes ukrainiennes, rapporte un correspondant de Sputnik.Risque de munitions délibérément viséesSelon lui, ses hommes ont découvert deux caches d’armes contenant une grande quantité de munitions, de mines et d’armes différentes. Toutes les munitions découvertes seront détruites vu le risque qu’elles soient délibérément visées par les nationalistes.Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait auparavant déclaré que les forces armées russes poursuivaient la libération du Donbass et avançaient de façon planifiée dans les zones d’Artiomovsk (Bakhmout) et d’Avdeïevka et sur les axes de Krasny Liman et de Koupiansk.

