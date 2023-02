https://fr.sputniknews.africa/20230212/nettoyage-de-positions-ukrainiennes-abandonnees-avec-des-drones--video-1057898073.html

Nettoyage de positions ukrainiennes abandonnées avec des drones – vidéo

Dans le Donbass, le nettoyage des positions abandonnées par les unités ukrainiennes se fait avec des drones. Sputnik s’est procuré des séquences uniques. 12.02.2023, Sputnik Afrique

Les militaires de la première brigade de Slaviansk, en RPD, ont utilisé un drone pour nettoyer des positions ukrainiennes abandonnées.Une vidéo que s’est procurée Sputnik montre le détail de ce travail. Un opérateur scrute ces positions récemment abandonnées et, lorsqu’il voit des tranchées ou des abris, il active le lancement d’une munition pour abattre les militaires qui s’y cachent ou les faire sortir de l’abri.Bilan de l’opérationSelon le ministère russe de la Défense, plus de 140 militaires ukrainiens ont été éliminés en 24 heures. Ont aussi été détruits deux pièces d’artillerie M777 de fabrication américaine, un obusier automoteur polonais, des pièces d’artillerie moyennes Guiatsint-B et D-30, ainsi qu’un radar de contrebatterie AN/TPQ-50 de fabrication américaine.Trois entrepôts de munitions ont été également rasés en RPD.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 384 avions, 207 hélicoptères et 3.088 drones ainsi que détruit 403 systèmes de défense antiaérienne, 7.826 chars et autres blindés, 1.015 véhicules de lance-roquettes multiples, 4.061 pièces d’artillerie et mortiers, et 8.326 autres véhicules militaires.

