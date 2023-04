https://fr.sputniknews.africa/20230409/cette-ia-peut-pirater-plus-de-la-moitie-des-mots-de-passe-en-moins-dune-minute-1058461995.html

Cette IA peut pirater plus de la moitié des mots de passe en moins d’une minute

Cette IA peut pirater plus de la moitié des mots de passe en moins d’une minute

Une IA générative récente permet de cracker 51% des mots de passe en moins d'une minute et 71% des mots de passe en moins d'une journée, selon une étude de... 09.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-09T12:06+0200

2023-04-09T12:06+0200

2023-04-09T12:06+0200

intelligence artificielle

mot de passe

piratage

protection

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104379/62/1043796254_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d08fe6b7d327610738f2054817e6296b.jpg

Si globalement l’IA (intelligence artificielle) apporte beaucoup de positif, elle peut également générer des risques, et notamment le piratage des mots de passe.Tel est le cas de PassGan (password generative adversarial network), une IA spécialisée dans l’obtention des mots de passe.L’étude de Home Security Heroes a fait ressortir la puissance effrayante de cette IA générative.La raison de ces performances réside dans le fait qu'au lieu d'avoir à effectuer une analyse manuelle des mots de passe sur des bases de données de mots de passe divulgués, PassGAN est capable "d'apprendre de manière autonome la distribution des mots de passe réels à partir de fuites de mots de passe réelles".Comment se protégerL’étude appelle cependant à ne pas paniquer et explique comment se protéger contre les ravages de l’IA.Pour ce faire, le mot de passe doit être composé d’au moins 12 caractères ou plus avec des lettres majuscules et minuscules et des chiffres (ou des symboles également).Tous les mots de passe de 18 caractères comprenant à la fois des lettres et des chiffres ont été jugés à l'abri du piratage par l'IA pour l'instant. Ils nécessitent 7,23 milliards d’années de recherche.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

intelligence artificielle, mot de passe, piratage, protection