https://fr.sputniknews.africa/20230407/nord-stream-des-traces-de-lexplosif-decouvertes-sur-le-voilier-qui-etait-a-proximite-selon-le-nyt-1058430217.html

Nord Stream: des traces de l'explosif découvertes sur le voilier qui était à proximité, selon le NYT

Nord Stream: des traces de l'explosif découvertes sur le voilier qui était à proximité, selon le NYT

Les enquêteurs ont trouvé des traces de l'explosif sur le voilier Andromeda qui se trouvait à proximité du lieu du sabotage des Nord Stream, ont affirmé trois... 07.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-07T11:41+0200

2023-04-07T11:41+0200

2023-04-07T13:34+0200

nord stream

russie

allemagne

enquête

sabotage des gazoducs nord stream

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/01/1056366917_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_c05006ce2f3d1a7286b613a3dd95fc8e.jpg

Alors que les enquêtes concernant le sabotage des Nord Stream n'ont pas toujours abouti à des résultats concrets, le New York Times insiste sur l'implication du voilier Andromeda dans l'attaque. Une version qui ne semble pas convaincante pour nombre d'experts militaires et navals.En outre, deux membres de l'équipage étaient en possession de faux passeports bulgares, toujours selon la même source.Or, les habitants de l'île de Cristiansø, où le voilier a été amarré au mois de septembre, ne croient pas qu'il ait pu effectuer "une attaque aussi spectaculaire", poursuit l'édition.Les versions divergentDébut février, le journaliste américain Seymour Hersh a dévoilé son enquête sur les explosions des gazoducs, affirmant que c’étaient des plongeurs américains qui y avaient déposé des engins explosifs en profitant de la couverture procurée par les exercices de l’Otan Baltops 2022.Le lauréat du prestigieux prix Pulitzer avait en outre affirmé que les charges avaient été activées à distance par la suite. Seymour Hersh avait aussi souligné l’implication de spécialistes norvégiens.Une autre version a vu le jour près d’un mois plus tard. Le New York Times et le Zeit ont pointé du doigt un groupe pro-ukrainien, dont les actions n’auraient pas été nécessairement connues de Kiev. L’opération aurait été réalisée à partir du voilier Andromeda Bavaria Cruiser, loué à une société située en Pologne.

russie

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nord stream, russie, allemagne, enquête, sabotage des gazoducs nord stream